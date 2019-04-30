استقالة نائب وزير العدل الأمريكي

المصدر: (د ب أ)

قدم نائب وزير العدل الأمريكي، رود روزنستاين، استقالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، بعد عامين له في هذا المنصب.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن استقالة روزنستاين ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 11 مايو.

وأكد وزير العدل ويليام بار في بيان أنه تم تقديم خطاب الاستقالة.

وقال بار: "لقد خدم رود روزنستاين وزارة العدل بتفان وتميز لقرابة ثلاثين عاما كممثل ادعاء ونائب مساعد لوزير العدل ومدع أمريكي ونائب لوزير العدل".

وتميز جزء كبير من فترة عمل روزنستاين بالتحقيق في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية، الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر، والذي أشرف عليه لفترة طويلة.

وجاء في خطاب الاستقالة الذي نشرته "وول ستريت جورنال" ووسائل إعلام أمريكية أخرى: "أمتنا أكثر أمنا وانتخاباتنا أكثر أمانا، ومواطنونا على دراية أفضل بجهود التأثير الأجنبي السرية".



