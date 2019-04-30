ترامب أدلى بأكثر من عشرة آلاف تصريح «كاذب أو مضلل»

المصدر: واشنطن - وكالات

بعد أكثر من 800 يوم في الرئاسة تجاوزت التصريحات «الكاذبة أو المضللة» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العشرة آلاف تصريح، بحسب إحصائية لصحيفة واشنطن بوست.

وكان من المفترض أن تغطي الإحصائيات التي تولاها فريق «تقصي الحقائق» في الصحيفة، المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك.

وسجل 22 بالمئة من هذه التصريحات أثناء تجمعات «أعيدوا أمريكا عظيمة» التي ابتعد فيها ترامب كثيراً عن الواقع والحقائق.

ومن الأشياء اللافتة أن الرئيس الجمهوري يميل إلى تكرار نفس العبارات الخاطئة. ومنذ وصوله إلى الرئاسة في يناير 2017 حصل ترامب على 21 بطاقة تسندها الصحيفة لخبر كاذب تكرر على الأقل عشرين مرة.

في غضون ذلك، اتهم ترامب وسائل الإعلام بدعم «جو الساذج»، وهو التعبير الذي يستخدمه في وصف جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات «إن وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو الساذج»، ما يكشف عن قلقه من ترشيح السبعيني مثله بايدن.