إقالة قائد القاعدة الأمريكية في غوانتانامو

أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية الأمريكية في فلوريدا إعفاء القائد المسؤول عن مركز الاعتقال العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا من منصبه.

وجاء في بيان القيادة الأمريكية أنه تم إعفاء الأدميرال البحري جون رينج من مهامه كقائد لقوات المهام المشتركة بغوانتانامو «بسبب فقدان الثقة بقدرته على القيادة»، وتم تعيين نائبه، البريجدير جنرال بالجيش جون هوسي، قائداً بالإنابة. وتابع البيان إن «هذا التغيير في القيادة لن يعيق تقديم الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية للمحتجزين في معتقل غوانتانامو». وكان رينج قد تولى قيادة قوات المهام المشتركة في غوانتانامو، المسؤولة عن تشغيل المعتقل، في أبريل 2018.