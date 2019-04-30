اعتقال جندي أمريكي سابق خطط لتفجير إرهابي في لوس أنغلوس

المصدر: وكالات

قال ممثلون للادعاء الاتحادي الأمريكي، الإثنين، إن جنديا سابقا شارك في حرب أفغانستان تآمر لاستخدام شحنات ناسفة في إيقاع خسائر بشرية كبيرة، واعتقل بعد عملية لمكتب التحقيقات الاتحادي.

وذكر ممثلو الادعاء في بيان مكتوب أن جندي المشاة مارك ستيفن دومينجو (26 عاما) الذي خدم في أفغانستان، اعتقل الجمعة الماضي فيما يتصل بالمؤامرة.

وقال ممثل الادعاء الاتحادي نيك هانا في البيان "نجح التحقيق في إحباط خطر حقيقي للغاية يشكله جندي مقاتل مدرب صرح مرارا برغبته في إسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى".

وتم توجيه الاتهام في دعوى جنائية ضد دومينجو بتقديم ومحاولة تقديم دعم مادي لإرهابيين، ولم يتضح ما إذا كان له محام.

ويقول ممثلو الادعاء إن دومينجو عبر في محادثات عبر الإنترنت مع مصدر سري من مكتب التحقيقات الاتحادي عن دعمه للإرهابيين، وقال إنه يخطط لتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في تجمع بضاحية لونج بيتش في لوس أنجلوس.