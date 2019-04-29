زيلينسكي يعرض الجنسية الأوكرانية على الروس رداً على بوتين

المصدر: كييف - وكالات

اعتبر الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا يتوقع أن يستجيب الكثير من الأوكرانيين لعرضه بمنحهم جوازات سفر روسية، فيما عرض في الوقت ذاته الجنسية الأوكرانية على الروس. وقال زيلينسكي على فيسبوك: «الفرق في أوكرانيا تحديداً هو أننا لدينا في الحقيقة حرية تعبير في بلادنا ووسائل إعلام حرة وإنترنت». وأضاف: «سنقدم الجنسية الأوكرانية لمن يمثلون كل الشعوب التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة، وبالدرجة الأولى الروس الذين يعانون اليوم على الأرجح أكثر من غيرهم».

وأكد زيلينسكي أنه مستعد لإجراء محادثات، لكنه حذّر روسيا من التحدث مع بلاده ومواطنيها «بلغة التهديدات والضغوط العسكرية والاقتصادية».

وقال: «من جانبنا نحن مستعدون لمناقشة شروط جديدة للتعايش السلمي بين أوكرانيا وروسيا مع إدراك أن التطبيع الحقيقي لن يحدث إلا بعد الإنهاء التام للاحتلال لكل من دونباس والقرم».