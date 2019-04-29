194 مليون يورو تكاليف المهام الخارجية للجيش الألماني في 2018

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن تكاليف المهام الخارجية للجيش الألماني في العام الماضي تجاوزت ما كان مخططاً له، ووصلت إلى 194 مليون يورو.

وكتبت صحيفة «بيلد» الألمانية التي تصدر، اليوم الاثنين، استناداً إلى التقرير السنوي الجديد لوزارة الدفاع عن المهام الخارجية للجيش، أن الحكومة كانت تخطط لتخصيص 975 مليون يورو لهذه المهام في 2018.

وحسب الصحيفة، فإن أكبر التكاليف كان من نصيب مهمة الجيش في أفغانستان «الدعم المطلق» بـ339 مليون يورو.

من جانبها، صرحت ناطقة باسم وزارة الدفاع، أمس، بأن ثمة تطورات لا يمكن التنبؤ بها بخصوص التكاليف المتوقعة للمهام الخارجية، «فالظروف الإطارية تتغير ميدانياً بشكل دائم، وغالباً ما يكون ذلك على المدى القصير، ولذلك فهناك قيود في التنبؤ بالتكاليف حتى آخر سنت».