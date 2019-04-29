تحذير من التلوّث بغبار الرصاص بعد حريق «نوتردام»

المصدر: باريس - د.ب.أ

حذّرت شرطة باريس، أمس، السكان المقيمين بالقرب من كاتدرائية نوتردام من خطر التلوث بغبار الرصاص، وذلك بعد نحو أسبوعين من اندلاع حريق تسبب في تدمير جزئي للمعلم التاريخي الذي يعود إلى نحو 850 عاماً.

وأفادت الشرطة بأنه تم نصح السكان ومالكي المحال والشركات في المنطقة المجاورة للكاتدرائية بإزالة الغبار في شققهم ومكاتبهم بقطع قماش مبللة. ولم ترد تقارير عن حدوث حالات تسمم بغبار الرصاص حتى الآن.

واشتعلت النيران في الكاتدرائية الشهيرة على مستوى العالم في وقت سابق من هذا الشهر، حيث انهار جزء كبير من سقفها. وكانت جمعية البيئة الفرنسية «روبن دي بوا» قد حذّرت في وقت سابق من آثار الرصاص الأسبوع الماضي. ويأتي التحذير بعد ذوبان الرصاص في البرج والسقف أثناء الحريق، وتشير تقديرات الجمعية إلى أن سكان المنطقة المتضررة يمكن أن يتعرضوا لغبار الرصاص لعدة أشهر أو حتى لسنوات.