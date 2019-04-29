بيدرو سانشيز يعلن فوزه بالانتخابات التشريعية الإسبانية

المصدر: وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن فوزه في الانتخابات العامة التي جرت الأحد، حيث بدا أن حزب العمال الاشتراكي الذي يتزعمه فاز بـنسبة 28.7 بالمئة من الأصوات بعد فرز معظم بطاقات الإقتراع .

وقال سانشيز لأنصاره "لقد فاز الحزب الاشتراكي بالانتخابات العامة". "لقد انتصر المستقبل وخسر الماضي".

وقال سانشيز إنه مع هذا التصويت، فإن الشعب الإسباني بعث رسالة تقول: "لا نريد التراجع، لا نريد الرجعية، لا نريد التراجع. نريد دولة تتقدم إلى الأمام وتتطلع إلى المستقبل".

وأشار رئيس الوزراء إلى المواطنين الإسبان الذين صوتوا للدفاع عن الديمقراطية وذلك في الوقت الذي يشق فيه الوافد الجديد حزب "بوكس" طريقه ليصبح أول قوة يمينية متطرفة تدخل البرلمان الوطني منذ عقود.