إيران تهدد بالانسحاب من المعاهدة النووية

المصدر: طهران- وكالات

هددت إيران، أمس، بالانسحاب من معاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها

ونسبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف مس قوله «خيارات إيران عديدة وسلطات البلاد تبحثها.. والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحدها

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت واشنطن الإثنين أنها ستبدأ في فرض عقوبات على دول تشتري النفط الإيراني ومن بينها الهند والصين وتركيا.

وكانت الولايات المتحدة منحت ثماني دول اعفاء لمدة ثمانية أشهر لشراء النفط الايراني بعد أن أعادت فرض العقوبات المشددة على ايران في نوفمبر عقب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وتزايد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 وبدأت في تشديد العقوبات على طهران. كما صنفت هذا الشهر الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية،

من جهة ثانية، قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري إن الحرس الثوري أن : "القطع البحرية الأمريكية التي تجتاز مضيق هرمز ملزمة بالرد وتقديم إيضاحات للحرس الثوري لكنه قال : "لا نعتزم إغلاق مضيق هرمز "

بدورها، قالت الناطقة باسم القيادة المركزية للبحرية الأميركية كلوي مورجان إن "مضيق هرمز مجرى مائي دولي. والتهديدات بإغلاق المضيق تؤثر على المجتمع الدولي وتقوض حرية حركة التجارة". وأضافت أن "الولايات المتحدة، مع حلفائها ، ملتزمة بحرية الملاحة وما زالت متمركزة بشكل جيد ومستعدة للرد على أي تصرف عدواني".