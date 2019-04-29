10 قتلى وآلاف المشردين في فيضانات بإندونيسيا

المصدر: جاكرتا-كالات

قُتل 10 أشخاص على الأقل، وفُقد 8 آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة، تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية، بحسب ما أفادت السلطات الإندونيسية أمس.

وتم إجلاء نحو 12 ألف شخص، فيما تضرر العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الأحوال الجوية السيئة، التي أثرت في 9 مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو، بحسب مسؤولين.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، إلا أن مسؤولين حذروا من أن حجم الضرر لم يُعرف بعد، وأن بعض المناطق لا تزال مقطوعة عن باقي البلاد. وصرح ستوبو بورو هوغروهو، الناطق باسم الوكالة الوطنية للكوارث، أن «تأثير هذه الكارثة قد يزداد»، مضيفاً أن عديدين جرحوا كذلك في الفيضانات.