مقتل العشرات من عناصر طالبان في غارات جوية وعمليات بأفغانستان

ذكرت مصادر عسكرية، أمس، أن العشرات من عناصر طالبان قتلوا في أحدث غارات جوية وعمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الإخبارية الأفغانية، عن المصادر، القول إن 11 من عناصر طالبان، قتلوا في الغارات الجوية التي جرت في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان.

من ناحية أخرى، قُتل 17 على الأقل من مسلحي طالبان، واحتُجز 8 آخرون، خلال عمليات منفصلة قامت بها القوات الخاصة الأفغانية في منطقة برمال في باكتيكا، ومنطقة تشارخ في لوجار، ومنطقة جيلان في إقليم غزني، حيث قامت الجيش بغارة جوية في منطقة ديه بالا، بإقليم نانجارهار، كما قام بعملية في منطقة مايمانه بإقليم فارياب. كابول - وكالات