متران وثمانية سنتمترات طول قامة استحق تكريم الوزير المحلي البروكليني لمدينة نيويورك روبرت كورنيغي الذي منح لقب أطول سياسي في العالم.

حفل التكريم الذي جرى في قاعة «سيتي هال» جاء بعد إعلان موقع غينيس للأرقام القياسية أن روبرت هو أطول سياسي.

وأشار روبرت إلى أنه تواصل مع غينيس للحصول على اللقب بعد أن مازحه أحد الناخبين بالقول «لا بدّ أنك السياسي الأطول الذي رأيته في حياتي». لكنه أكد أن طول قامته يعرضه لكثير من الصعوبات والتحديات سيما لناحية تسوّق الملابس والأحذية.

كما أفاد روبرت معلقاً على مشوار الحصول على اللقب بالقول: «ما مررت به للحصول على مقاساتي كان مضحكاً، لكني أظن أن جلب اللقب لبروكلين ونيويورك أمر يستحق العناء». يشار إلى أن إدارة غينيس تطلب إفادات رسمية حول الطول وفق معايير صعبة، وقد رفضت المقاسات التي قدّمها مدرّب روبرت أولاً وأجبرته على الخضوع لجلسة مقاسات أخرى على يد متخصص طبي.

يذكر أن حامل اللقب السابق هو عضو البرلمان البريطاني السير لويس غلاكشتاين الذي وصل طوله إلى مترين واثنين سنتمتر، وقد أعقبه لدى وفاته سياسي بريطاني آخر وصل طوله لـ198 سنتمتراً.