شيلشر شاعر سياسي عنصري

تعرّض نائب عمدة مدينة براناو آم إن النمساوية كريستيان شيلشر لوابل من الانتقادات بعد نشره قصيدة بعنوان «جرذ المدينة» رسم من خلال أبياتها مقارنة بين المهاجرين والجرذان، ورغم تأكيده عدم قصد الإساءة، إلا أنه أجبر على التنحي عن منصبه.

وجاء في القصيدة التي تشبّه المهاجرين بالجرذان «بينما نعيش هنا يأتي جرذان على أنهم ضيوف أو مهاجرين بمن فيهم أشخاص لا نعرفهم، إما أن يتبّعوا أسلوب حياتنا أو فليخرجوا من بلادنا بسرعة!».

واعتبرت القصيدة التي نشرتها مجلة الحزب المحلي اليميني بأنها تحرّض على الثورة، وقد أجبرت كاتبها على الاستقالة من منصبه الحالي «منعاً لانهيار الحزب» وفق ما أعلنت وكالة أسوشيتد برس. وكريستيان المولود في مدينة براناو آم إن النمساوية مكان ولادة الزعيم النازي أدولف هتلر، عضو في حزب الحرية النمساوي اليميني المتشدد المعادي للهجرة.

وقد أدان المستشار النمساوي سباستيان كورز زعيم حزب الشعب المحافظ، الذي يحكم البلاد ضمن تحالف مع حزب الحرية، القصيدة وطالب برفض النص العنصري، المقيت، غير الإنساني.

أما هاينز كريستيان ستراش نائب المستشار وزعيم حزب الحرية النمساوي، فأكد إدانة فعلة شيلشر مدعياً أن ما كتبه رفيقه لا ينسجم مع إيديولوجية الحزب.