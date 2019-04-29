ًوفاة السيناتور الأمريكي ريتشارد لوجار عن 87 عاما

المصدر: (د ب أ)

توفي السيناتور الأمريكي السابق ريتشارد لوجار المعروف بسياسته الخارجية وحنكته في مجال الأمن القومي الأحد عن عمر ناهز 87 عاما، وذلك وفقا لبيان أصدره منتدى سياسي أسسه.

وتميز السياسي الجمهوري بالمساعدة في قيادة جهود منع الانتشار النووي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.

وكان قد تم انتخابه لأول مرة في مجلس الشيوخ عام 1976 وفاز على التوالي في الانتخابات حتى عام 2006 لتمثيل ولاية إنديانا.

وكان قد تقدم للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة عام 1996، لكن حملته الانتخابية لم تنطلق أبدا. وانتهت مسيرته في مجلس الشيوخ عام 2012 عندما خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولايته.

وأصدر مركز لوجار، وهو منتدى للحوار السياسي أسسه السيناتور السابق في واشنطن، بيانا جاء فيه أن لوجار توفي في وقت مبكر من اليوم الأحد في مستشفى في واشنطن.

وكان السبب هو التهاب مزمن في الأعصاب وهو اضطراب عصبي نادر. وتولى لوجار رئاسة المركز منذ عام 2013.

