أمين عام جديد لرئاسة الجمهورية في الجزائر

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أمس، أن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح عيّن، أمس، نور الدين عيادي أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً لحبة العقبي.

وكان بن صالح أنهى مهام عدد من المسؤولين في الأيام الماضية، أبرزهم عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للدولة، وفاروق باحميد، المدير العام لجهاز الجمارك.

من جهة أخرى، كشف التلفزيون الجزائري الرسمي عن إنهاء مهام حميد ملزي رئيساً ومديراً عاماً للمؤسسة العمومية للاستثمارات الفندقية، بعدما تم إنهاء مهامه الأسبوع الماضي مديراً عاماً لإقامة الدولة «الساحل».

في سياق آخر، انتخبت الجمعية الوطنية للقضاة، أمس، يسعد مبروك نقيباً جديداً للقضاة، خلفاً لجمال العيدوني الذي استقال من منصبه منتصف مارس الماضي. وقال العيدوني إن 4500 قاضٍ شاركوا في الجمعية العامة للجمعية الوطنية للقضاة التي انتخبت مبروك نقيباً جديداً للقضاة. يشار إلى أن مبروك كان يشغل منصب رئيس الغرفة المدنية بمجلس قضاء بجاية شرقي الجزائر.