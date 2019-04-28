ترامب ينجو من ضربة بهاتف نقال

المصدر: واشنطن-وكالات

رصد مقطع فيديو، نشرته صحيفة «نيويورك بوست»، محاولة أحد الأشخاص، على ما يبدو، ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهاتف نقال.

وقالت الصحيفة إن الحادثة وقعت لحظة صعود ترامب إلى المنصة من أجل إلقاء كلمته بمناسبة لقاء جمعية البندقية الوطنية السنوي في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا.

ويوثق الفيديو قيام أحد الأشخاص المتواجدين بالقاعة بقذف هاتف تجاه المنصة، في لحظة اقتراب ترامب من مكان إلقاء الكلمة. ولم يشكل الهاتف أية خطورة على الرئيس الأمريكي.

ولمح ترامب الهاتف حين رمي على المنصة، وتابعه ببصره حتى سقوطه على الأرض بجواره، لكن تعبير وجهه لم يتغير.

وذكرت «نيويورك بوست» أن عناصر جهاز «الخدمة السرية» سرعان ما تدخلوا واعتقلوا الشخص المتورط في العملية.

وأكد موقع «فوكس نيوز» أن الشخص المعتقل يدعى ويلياز روز، مشيراً إلى أنه كان «في حالة سكر»، وأنه يخضع للتحقيق لمعرفة سبب إقدامه على هذا التصرف. وأوضح المصدر، نقلاً عن متحدث باسم الشرطة، أن التحقيقات متواصلة، مضيفاً إنه سيتم إخضاع روز لعملية تقييم صحته العقلية.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالحذاء، عام 2008 في العراق.