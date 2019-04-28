واشنطن: سنمتلك موارد منع أي تحرك خطر لإيران

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أمس، أن بلاده ستكون لديها الموارد الضرورية لمنع إيران من القيام بأي تحرك قد يكون خطراً.

وأضاف ماكينزي، في حوار تلفزيوني: «نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة، لنضمن أن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني»، مشيراً إلى أن خفض عدد القوات الأمريكية في سوريا سيتم بحذر.

وأعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الاثنين الماضي، إنهاء الاستثناءات الخاصة لبعض الدول التي تستورد النفط الإيراني، في تصعيد جديد للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني.

من جهة ثانية أكد السفير الأمريكي في اليايان وليام هاجرتي، أن الرئيس ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ اتفقا على ضرورة وقف واردات النفط من ​إيران​.