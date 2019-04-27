مصرع شخصين بحادث تحطم طائرة في روسيا

المصدر: وام

لقي شخصان مصرعهما اليوم في حادث تحطم طائرة خفيفة بمحرك واحد من طراز "ياك-18" في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي.

ونقلت وكالة" انتر فاكس " الروسية عن مصدر في المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ الإقليمية قوله إن" شخصين قتلا جراء سقوط طائرة خفيفة من طراز"ياك-18" وتحطمها في محيط مطار "كالينكا"، بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للشرق الأقصى الروسي في ضواحي مدينة خاباروفسك".

وأضاف المصدر أن" فرق الانقاذ سارعت إلى مكان الحادث ويعمل فريق تحقيق ميداني لتحديد أسباب الحادث وملابساته".

يذكر أن "ياك-18"، طائرة تدريب روسية خفيفة، تستخدم في الطيران الخاص ونوادي الطيران، وفي تدريب المبتدئين.

