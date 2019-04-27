تحذير أمريكي لطهران من عرقلة شحنات النفط

المصدر: بغداد ـ البيان، وكالات

شددت الولايات المتحدة من لهجتها إزاء إيران، ومناصريها في المنطقة من أي محاولات لعرقلة شحنات النفط، مؤكدة أنها ستتسبب لهم بمتاعب كبيرة.

وقال مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب إن بلاده لن تمنح استثناءات للصين بشأن استيراد النفط الإيراني. ومع اقتراب الثاني من مايو المقبل، موعد سريان القرار الأمريكي القاضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني، بدأ العراق أولى خطواته للاستغناء عن الغاز الإيراني، حيث كشف وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، عن أن باطن الصحراء الغربية، يضم احتياطيات واعدة وكبيرة من النفط والغاز، وأن النية تتجه إلى استكشافها.

وأشار الوزير إلى أن خطط وبرامج الوزارة في السنوات الأربع المقبلة تستهدف نشاطاً استكشافياً واسعاً في الصحراء الغربية، فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن بلاده لديها خطط طموحة لتطوير قطاع إنتاج الغاز، وسيتم توفير الكهرباء للعراقيين بشكل أفضل من السابق في خطوات واضحة للاستغناء عن الغاز الإيراني.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: