الرئيس الأمريكي مقارناً نفسه ببايدن: أنا أكثر شباباً

المصدر: واشنطن ـ أ.ف.ب

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس كم يشعر بنفسه «شاباً» و«مليئاً بالحياة»، غداة إعلان الديمقراطي جو بايدن، السبعيني مثله، عن ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأجاب ترامب عن سؤال حول ما إذا ما كان العمر عقبة في سباق البيت الأبيض «أشعر بنفسي شاباً. أنا شاب جداً، أكاد لا أصدّق». وقال خلال تبادل أحاديث مع الصحافيين في حديقة البيت الأبيض «أنا الأكثر شباباً. أنا رجل شاب، مليء بالحياة». وتابع الرئيس البالغ الـ72 من العمر «حين أنظر إلى جو، لا أعرف... لن أقول أبداً عن أي شخص ما أنه مسن جداً»، في إشارة إلى منافسه الديمقراطي ذي الـ76 عاماً.