صحيفة فرنسية تدعو ماكرون لاستلهام التجربة الإماراتية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

دعت صحيفة «لا كروا» الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى استلهام التجربة الإماراتية في ابتكار الوزارات الناجزة التي تغير حياة المواطنين إلى الأفضل.

ونشرت أمس مقالاً بعنوان: «كل شيء ممكن» تناولت فيه أزمة الاحتجاجات التي تعصف بفرنسا، وقال كاتب المقال: «لماذا لا نستمد الإلهام من الإمارات؟ لقد أنشأت الإمارات «وزارة الدولة للسعادة» عام 2016، وكان الغرض من إنشاء الوزارة هو تولي المسؤولية عن الخطط، البرامج والسياسات الكفيلة بجعل المجتمع أسعد».

وأضاف: «وها هي الإمارات تبتكر مجدداً، بإنشاء وزارة اللا مستحيل، تهدف إلى إنشاء منظومة للمستقبل». واستشهد بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «المستحيل كلمة ليست في قاموسنا».