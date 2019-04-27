السجن 18 شهراً لعميلة روسية في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن ـ رويترز

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية أمس حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً على العميلة الروسية المعترفة ماريا بوتينا بعد أن توسلت من أجل الرحمة وعبرت عن ندمها على التآمر مع مسؤول روسي لاختراق جماعة تدافع عن حقوق حيازة السلاح والتأثير على نشطاء محافظين أمريكيين وعلى جمهوريين.

وأصدرت القاضية تانيا تشاكن الحكم الذي جاء استجابة للفترة التي حددها ممثلو الادعاء ووافقت أيضاً على ترحيل بوتينا (30 عاماً) إلى روسيا بعد قضاء فترة السجن. وتتضمن فترة السجن ما يقرب من تسعة أشهر قضتها بوتينا بالفعل محتجزة منذ أن اعتقلت في يوليو الماضي. وكان محامو الدفاع عن بوتينا قد طلبوا من القاضية الحكم عليها بالفترة التي قضتها بالفعل في السجن.