بايدن متهكما على ترامب : إذا كان لا يزال شابا فلأعد إلى داري

تهكم جو بايدن ، المرشح الرئاسي الديمقراطي الأمريكي المحتمل، الجمعة، على الرئيس دونالد ترامب بقوله: "إذا كان يبدو شابا وحيويا مقارنة بي ، فيجب علي العودة إلى داري إذن ".

جاء تعليق بايدن خلال مقابلة مع برنامج "ذا فيو" ، ردا على وصف ترامب نفسه اليوم الجمعة، بأنه شاب يبلغ من العمر 72 عامًا ، منتقدا بايدن الذي يكبره بأربعة أعوام.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الجمعة: "أشعر أنني شاب، إنني شاب..لا يمكنني تصديق ذلك.. إنني أصغر شخص. أنا شاب نابض بالحياة."

وأضاف ترامب رداً على سؤال حول ما إذا كان بايدن طاعن في السن:" لن أقول أبداً أن أي شخص طاعن في السن.. لكنني أعلم أنهم جميعًا يجعلونني أبدو صغيرا للغاية، من حيث العمر وأعتقد كذلك من حيث الطاقة."