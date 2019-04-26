سريلانكا تقبض على 7 أشخاص على خلفية التفجيرات

المصدر: وكالات

ألقت الشرطة السريلانكية القبض على سبعة أشخاص خلال مداهمة لمنزل بالقرب من مدينة كالموناى بشرق البلاد ، على خلفية تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس وفنادق وخلفت وراءها أكثر من 250 قتيلا ومئات الجرحى يوم الأحد الماضي.

وأكد الشرطة السريلانكية اليوم الجمعة حدوث تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين خلال عملية بحث بمدينة سامانتوراى التي تبعد أكثر من 200 كيلومتر من العاصمة كولومبو.

وقالت إنها عثرت على أحزمة ناسفة ومتفجرات خلال المداهمة.

كانت الشرطة قد حذرت في وقت سابق من خطر وقوع هجمات أخرى، خاصة على أهداف دينية.