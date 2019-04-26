العقوبات تكبّد إيران 10 مليارات دولار

المصدر: عواصم - وكالات

تكبّدت إيران خسائر كبيرة، قبل أيام من دخول إلغاء الإعفاء الأمريكي لبعض الدول من استيراد النفط الإيراني حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، فقد أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، أنه «قبل العقوبات كانت إيران تحقق إيرادات تصل إلى 50 مليار دولار سنوياً من النفط»، لافتاً إلى أن العقوبات «حرمت النظام الإيراني بالفعل من أكثر من عشرة مليارات دولار منذ مايو (2018)».

وكشفت أرقام واردات النفط من الدول المستوردة من إيران فعالية العقوبات بانخفاض الواردات، وعدم حدوث نقص نفطي لدى هذه الدول، بفعل توافر بدائل تعوّض عن النفط الإيراني الذي سيظل حبيس المخازن في حاويات التصدير أو مصافي النفط.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ أمريكا: العقوبات كبّدت إيران 10 مليارات دولار