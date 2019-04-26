ماكرون يستبق احتجاجات «السترات» بخفض الضرائب

المصدر: باريس ـ رويترز

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخفض الضرائب وقال إن على مواطني بلاده العمل أكثر وهو يحدد ملامح رده على احتجاجات مستمرة منذ شهور شكلت تهديداً لسلطته.

وبعد عامين من توليه الرئاسة يتعرض ماكرون لضغوط للخروج بسياسات لتهدئة احتجاجات حركة السترات الصفراء المستمرة منذ خمسة أشهر بعد أن أخفقت أول حزمة من الإجراءات في ديسمبر الماضي، وقيمتها عشرة مليارات يورو (11.13 مليار دولار) في حل الأزمة.

وقال ماكرون إنه يريد خفضاً كبيراً في ضريبة الدخل يتم تمويله من خلال سد الثغرات وتقليص الإنفاق الحكومي لكن على الفرنسيين أيضاً أن يعملوا أكثر.

وفي سياق آخر، قال ماكرون إن الإسلام السياسي يمثل تهديداً ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية.

وعلى الرغم من أن عدد المتظاهرين انخفض مقارنة بالذروة التي بلغها في نوفمبر الماضي إلا أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة في الأسبوع الـ23 على التوالي من التظاهرات السبت الماضي.

والرد الذي جاء به ماكرون أمس هو نتاج ثلاثة أشهر من النقاشات على مستوى البلاد طرح ماكرون خلاله قضايا مثل الضرائب والديمقراطية في الداخل وقضايا أخرى مع رؤساء بلديات وطلبة وعمال.

لكن الرئيس الفرنسي تمسك بموقفه فيما يتعلق بأغلب الإصلاحات التي نفذتها حكومته بالفعل.