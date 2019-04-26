كيم : أمريكا تصرّفت "بسوء نيّة" والمنطقة في طريق مسدود

المصدر: وكالات

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إنّ الولايات المتحدة تصرّفت "بسوء نيّة" عندما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي، معتبرا أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية بلغ "مرحلة حرجة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الجمعة.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله خلال قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السلام والأمن على شبه الجزيرة الكورية سيعتمدان تماما على الموقف الأمريكي مستقبلا.

وأضاف كيم "الوضع على شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الآن في طريق مسدود ووصل إلى نقطة حرجة إذ قد يعود إلى وضعه الأصلي لأن الولايات المتحدة اتخذت موقفا أحاديا بسوء نية في محادثات القمة الثانية التي جرت في الآونة الأخيرة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة".