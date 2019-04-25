استقالة وزير الدفاع السريلانكي في أعقاب التفجيرات الدموية

أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس، باستقالة وزير الدفاع السريلانكي روان فيغواردينا في أعقاب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية ذلك النبأ - في نشرتها باللغة الإنجليزية - دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت سلسلة تفجيرات قد استهدفت كنائس وفنادق في البلاد، الأحد الماضي، وأودت بحياة أكثر من 350 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وكان وزير الدفاع السريلانكي، قد أعلن أن التحقيقات أظهرت أن هذه الهجمات كانت ردًا على هجوم كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وأعلنت الحكومة في سريلانكا - عقب سلسلة التفجيرات المتزامنة - حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل.