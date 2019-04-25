انطلاق أول قمة بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية

المصدر: البيان الإلكتروني

والتقى الزعيمان في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.

وقال بوتين لكيم" أنا سعيد برؤيتك هنا" مضيفا أنه يأمل في أن يساعد في حل الخلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فيما يتعلق ببرنامج بيونج يانج للأسلحة النووية.

وأضاف" نرحب بجهودك لتطوير الحوار بين الكوريتين وتطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والاولايات المتحدة".

وتم تصوير الزعيمين وهما يتصافحان في بداية اجتماعهما الذي خضع لإجراءات أمنية مشددة في جزيرة روسكي، التي تعد جزءا من حرم جامعي، وذلك قبل أن يجلسا ويبتسما أمام عدسات الكاميرات التى كانت فى انتظارهما. .

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه بعد مراسم الاستقبال، من المقرر أن يجرى الرئيسيان مباحثات ثنائية تتبعها مباحثات موسعة. ومن غير المتوقع صدور بيان أو إعلان رسمي.

ومن المقرر أن تركز المباحثات على التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

وهذا أول لقاء بين بوتين وكيم، كما أن هذه هي أول زيارة يقوم بها كيم لروسيا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011.