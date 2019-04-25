إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا "حتى إشعار آخر"

المصدر: البيان الإلكتروني

طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح، وفق ما أعلن مسؤول كنسي لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس.

وقال رجل الدين "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس" مضيفا "لن تُقام قداديس للمؤمنين حتى إشعار آخر".

وتم تشديد الاجراءات الأمنية حول الكنائس في أنحاء البلاد، كما ذكر مسؤولون حكوميون.

واستهدفت سلسلة تفجيرات انتحارية ثلاث كنائس -- اثنان منها كاثوليكية -- وثلاثة فنادق يوم أحد الفصح. وأدت الاعتداءات أيضا إلى إصابة المئات بجروح.

ووقعت التفجيرات فيما كانت الكنائس مكتظة بالمصلين خلال إحياء قداس عيد الفصح.