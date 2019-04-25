بوتين يسهّل منح الجنسية الروسية لسكان شرق أوكرانيا

المصدر: موسكو - وكالات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مرسوماً يسهّل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد بضعة أيام من انتخاب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

ويستهدف المرسوم الذي نُشر على موقع الكرملين، سكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين انفصلتا عن كييف في 2014 ويحكمهما متمردون تدعمهم موسكو.

وجاء في المرسوم أنه سيحق لسكان المنطقتين الحصول على الجنسية الروسية خلال ثلاثة أشهر من التقدم بطلب. وأضاف المرسوم أن الخطوة «تهدف إلى حماية حقوق وحريات الشخص والمواطن، وتستند إلى مبادئ مقبولة عموماً وإلى أعراف القانون الدولي».

ودعا زيلينسكي الغرب إلى تشديد العقوبات على موسكو بعدما أقرت تسهيل إجراءات منح الجنسية لسكان المناطق الانفصالية. وقال إن «أوكرانيا تعتمد على المجتمع الدولي (...) وعلى تشديد الضغط الدبلوماسي والعقوبات على روسيا»، وفق ما جاء في بيان صادر عن فريق الرئيس. وتابع البيان أن القرار «تأكيد جديد على دور روسيا كدولة معتدية تشن حرباً على أوكرانيا».