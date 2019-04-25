عمّال شركة سقالات «دخّنوا» داخل نوتردام قبل الحريق

المصدر: باريس - د.ب.أ

أقرت الشركة التي كانت مسؤولة عن نصب سقالات عند كاتدرائية نوتردام قبل اندلاع الحريق بأن بعض عمالها دخنوا في الموقع، ولكنها قالت إن هذا لم يكن السبب وراء اندلاع الحريق.

وذكرت صحيفة «لو كانار أونشيني» الساخرة، أن العاملين كانوا قد قالوا للشرطة إنهم خرقوا حظر التدخين، رغم أن الصحيفة أفادت بأن المحققين يعتقدون أن ماساً كهربائياً هو السبب الأرجح للحريق الذي دمر سقف الكاتدرائية.

وقال ناطق باسم شركة «لو براس فرير» للسقالات والتسقيف أمس: «يمكنني أن أؤكد أن هذا ما قاله للشرطة». وأضاف: «لذا نأسف أننا خرقنا حظر التدخين ولكنها حقيقة».

وتابع الناطق، الذي طلب عدم ذكر هويته: «لا نعتقد أن عقب سيجارة أضرم النار في نوتردام».

كان الحريق قد بدأ داخل المبنى وليس خارجه، وبعد ساعة من مغادرة العمال، على حد قوله، مضيفاً: «عندما تضع عقب سيجارة على لوح من البلوط لا يشتعل ولا يتسبب في نشوب حريق».