زعيم كوريا الشمالية يعدم 4 مسؤولين بعد قمة ترامب

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير إعلامية أن فشل القمة الأخيرة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع كيم إلى إعدام 4 مسؤولين من وزارة خارجيته.

ووفقاً لتقارير يابانية وكورية جنوبية نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن فرقة إعدام قتلت المسؤولين بالرصاص في بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن توقفت محادثات كيم وترامب في فيتنام دون اتفاق.

وأفادت وكالة أنباء يابانية أن الشائعات كانت تنتشر عبر الدولة السرية بعد أن تحدثت إلى مسؤول تجاري زار كوريا الشمالية مؤخرًا ومصدرًا داخل الدولة المعزولة.

وبحسب التقارير، اتهمت كوريا الشمالية المسؤولين الأربعة ببيع المعلومات إلى الولايات المتحدة قبل قمة هانوي، مما تسبب في فشلها، وفقاً لسكاي نيوز.

ويقال إن الأربعة الذين قتلوا بالرصاص، حسب التقارير، هم دبلوماسيون من سفارة كوريا الشمالية في هانوي.

في مقابل ذلك قالت وكالة آسيا برس اليابانية، التي نشرت المعلومات يوم الأربعاء إلى جانب الإعلام الكوري الجنوبي، أن مزاعم عمليات الإعدام لم يتم التحقق منها بشكل مؤكد.