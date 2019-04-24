ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات سريلانكا إلى 359

المصدر: وكالات

الت الشرطة السريلانكية اليوم الأربعاء إن عدد القتلى في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق يوم عيد القيامة ارتفع إلى 359.

ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل.

ونشر المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا عدد القتلى لكنه لم يحدد كم عدد القتلى الذين سقطوا في ثلاث كنائس وأربعة فنادق استهدفها انتحاريون. وكانت آخر إحصائية للقتلى 321 بالإضافة 500 مصاب أمس الثلاثاء.

ويعود ارتفاع الحصيلة الى وفاة بعض المصابين متأثرين بجروحهم، وقد أدت الاعتداءات الى إصابة نحو 500 شخص بجروح.

وأعلن تنظيم "داعش " أمس الثلاثة مسؤوليته عن الهجمات. فيما اتهمت الحكومة السريلانكية جماعة إسلامية محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية" بالوقوف وراءها لكنها قالت إن الجماعة حصلت على الأرجح على مساعدة "دولية".

وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي لوسائل الاعلام مساء الثلاثاء "إن الجهاز الأمني بالتأكيد يرى أن هناك صلات أجنبية وبعض الأدلة تشير إلى ذلك".

وأضاف " نتابع هذا الادعاء، كانت هناك شكوك بوجود صلات مع تنظيم داعش ".

وليلا نفذت الشرطة السريلانكية عمليات دهم جديدة واعتقلت 18 شخصا خلال عمليات البحث عن المتورطين في الهجمات.

وتم توقيف نحو 60 شخصا منذ تفجيرات الأحد التي استهدفت فنادق فاخرة وكنائس كانت مزدحمة بالمصلين في أحد الفصح في العاصمة كولومبو وسواها.

والاعتداءات هي الأعنف في سريلانكا منذ انتهاء تمرد التاميل قبل عقد.