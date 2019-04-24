32 قتيلاً بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا

المصدر: ■ دوربان - د.ب.أ

أعلنت حكومة إقليم كوازولو-ناتال في جنوب أفريقيا أن 32 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية في أعقاب هطول للأمطار الغزيرة في جنوب أفريقيا، فيما أدت هذه الحوادث إلى إصابة ما لا يقل عن 42 شخصاً، وأصبح عشرة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وكانت تصريحات سابقة أفادت بأن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية بلغ 23 شخصاً على الأقل.

وذكرت وكالة أنباء (إيه إن إيه) المحلية أمس، استناداً إلى حكومة إقليم كوازولو-ناتال أن المياه غمرت العديد من الشوارع حول مدينة دوربان الساحلية الواقعة جنوب شرق البلاد.

واضطر العديد من الأشخاص للانتقال إلى أماكن إيواء طوارئ لفترة مؤقتة.

ويتوقّع خبراء الأرصاد هطولاً جديداً للأمطار.

انهيارات

وأضافت أن منسوب مياه الأمطار وصل في بعض المناطق خلال ليلة أمس إلى نحو 30 سنتيمتراً، كما انهار منزل في دوربان إثر انهيار أرضي، وتمكّن المسعفون هناك من انتشال ما لا يقل عن سبع جثث، وكانت تصريحات سابقة أفادت بأن عدد الجثث التي تم انتشالها بلغ ثماني جثث.

وأشارت الوكالة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض أنحاء الإقليم.

وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا أن قوات الإنقاذ والسلطات المحلية يعملون بكامل الطاقة من أجل «إعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة».