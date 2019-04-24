العليا للانتخابات بتركيا ترفض التماساً للحزب الحاكم

المصدر: ■ اسطنبول - وكالات

رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا مساعي حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم لإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول برفضها التماساً يخص الناخبين الذين أقيلوا من وظائفهم الحكومية بعد محاولة انقلاب في 2016.

واتخذ المجلس الأعلى للانتخابات قراراً حاسماً لصالح المعارضة التركية ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول، حيث ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن حزب العدالة والتنمية كان قد دفع أمام المجلس بأنه لم يكن من الجائز للشخصيات التي عزلت من مناصبها الرسمية أثناء حالة الطوارئ التي فرضتها تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016 أن تشارك في الانتخابات.