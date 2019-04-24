مودي يدلي بصوته في أبرز مرحلة من الانتخابات الهندية

المصدر: ■ أحمد آباد (الهند) - أ.ف.ب

أدلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بصوته، أمس، في أبرز مراحل الانتخابات التشريعية في الهند، لأنها ستحدد مصير أكبر عدد من المقاعد في البلاد.

وبعد أن أدلى بصوته في ولاية غوجارات مسقط رأسه، قارن الزعيم القومي التصويت بتطهير الهندوس من خطاياهم عبر الاستحمام في نهر الغانج. وتعتبر المقاعد المتنافس عليها، البالغ عددها 117 وتغطي 15 ولاية، الأكبر بين مراحل التصويت السبع على مدار ستة أسابيع. وفي حين يعتبر حزب «بهاراتيا جاناتا» اليميني الأوفر حظاً، إلا أنه يواجه تحدياً صعباً من حزب المؤتمر المعارض بزعامة راهول غاندي.