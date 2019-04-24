مؤتمر أمني في موسكو بمشاركة عربية

المصدر: ■ موسكو - وام

انطلقت في العاصمة الروسية، موسكو، أمس، أعمال المؤتمر الدولي للأمن بنسخته الثامنة بمشاركة 1000 شخصية يمثلون وفود أكثر من 100 دولة، من بينهم 35 وزيراً للدفاع و19 من رؤساء الأركان العامة ونواب وزراء الدفاع وعدد من ممثلي منظمات دولية وخبراء في مجال الأمن، ويستمر ثلاثة أيام.

يناقش المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية وتشارك فيه 16 دولة عربية إلى جانب دول أخرى، قضايا الأمن الدولي والإقليمي والتحديات التي تواجهه والنزاعات في الشرق الأوسط والأوضاع المتعلقة بالأمن في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ويتناول المشاركون في المؤتمر الأخطار والتهديدات العسكرية الحديثة والمسائل المتعلقة بالإرهاب وضرورة توحيد الجهود لإنشاء جبهة واسعة لمكافحته والقضاء عليه.