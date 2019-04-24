سيريسينا يغيّر قادة القوات المسلّحة

المصدر: Ⅶ كولومبو - رويترز

قال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، أمس الثلاثاء، إنه يتوقع تغيير قادة القوات المسلّحة في البلاد في غضون يوم، بعد إخفاقهم في منع تفجيرات الأحد الدامي الانتحارية في البلاد، على الرغم من أنه كانت لديهم معلومات مسبقة عن الهجمات.

وقال سيريسينا، في كلمة عبر التلفزيون إلى الأمة: «سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع المقبلة. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة». وأضاف: «مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به. كان يتعين اتخاذ إجراءات مناسبة. لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين».