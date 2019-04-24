زعيم كوريا الشمالية يلتقي بوتين الخميس في روسيا

المصدر: وكالات

يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ميناء فلاديفوستوك الروسي يوم الخميس لبحث المواجهة الدولية بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

وقال محللون إن هذه الزيارة جزء من جهود كيم لحشد دعم خارجي بعد انهيار ثاني اجتماع قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فيتنام في فبراير وما يعنيه ذلك من عدم تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية.

وقال المعاون بالكرملين يوري أوشاكوف إن تلك ستكون أول قمة بين بوتين وكيم وإن الخلاف النووي وكيفية حله سيكون الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الزعيمين.