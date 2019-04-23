عشرات القتلى والجرحى في زلزال ضرب شمالي الفلبين

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 50 آخرون بجروح عندما ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات بمقياس ريختر شمالي الفلبين، أمس، والذي تسبب في انهيار بعض المنشآت وانقطاع التيار الكهربائي، وفقاً لمسؤولين.

وأفادت ليليا باينيدا، حاكمة إقليم بامبانجا، بأن طفلة وجدتها لقيتا حتفهما سحقاً جراء انهيار جدار في منزلهما في بلدة لوباو بالإقليم الواقع شمال مانيلا، والذي تضرر بشدة من الزلزال.

ولقي شخصان آخران حتفهما جراء انهيار مبنى من أربعة طوابق به متجر في الطابق الأرضي في بلدة بوراك المجاورة بالإقليم نفسه، وفقاً لما قالته إنجي بلانكو، المسؤولة في المكتب الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث.

كما لقي شخصان حتفهما جراء سقوط أجزاء من منزلهما في بوراك، وفقا لبلانكو.

ويعتقد أن عدداً غير معروف من الأشخاص محاصر في المبنى المكون من أربعة طوابق، حسبما قالت باينيدا لقناة «إيه.إن.سي» التلفزيونية الإخبارية في مانيلا.

وأضافت أنه «جرى نشر قوات إنقاذ، فيما قال شهود إنهم سمعوا أصوات صراخ من بين الأنقاض».

وذكرت بلانكو أن 20 شخصاً أصيبوا في حوادث تعرضوا لها في منازلهم حول بامبانجا جراء الزلزال، فيما تم نقل 30 شخصاً إلى المستشفيات مصابين بجروح مختلفة جراء انهيار المبنى في بوراك.

ووفقاً للمعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، فقد كان مركز الزلزال في بلدة كاستيلجوس بإقليم زامباليس.

وأشارت تقارير إلى حدوث تصدعات وانهيارات صخرية على طريق في المنطقة، كما انهارت كنيسة وبعض المنازل المشيدة من مواد بناء ليست جيدة.

وتضرر المطار الدولي الواقع في مدينة كلارك المجاورة، حيث انهار جزء من سقفه على الأرض.

وقالت باينيدا في تصريحات إذاعية: «لقد كان (الزلزال) قوياً جداً بالفعل، استطعنا بالكاد السير إلى خارج الغرفة».

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن التقدير الأولي يشير إلى أن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجات على مقياس ريختر.