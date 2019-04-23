طفل طالته يد الإرهاب أثناء تناول إفطاره

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

تبين أن من بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ضرب سريلانكا صباح الأحد الدامي طفلاً بريطانياً، يبلغ من العمر أحد عشر ربيعاً فقط، وأمه حيث كان كلاهما يتناولان الإفطار في مطعم بالطابق الثاني داخل أحد الفندقين اللذين تم استهدافهما بالتفجير الإرهابي.

ونشرت جريدة «ديلي تلغراف» البريطانية على موقعها الإلكتروني تقريراً نقله موقع «العربية. نت» يتضمن صورة الطفل أليكس وأمه أنيتا نيكولسون، البالغة من العمر 42 عاماً، اللذين تأكد أنهما من بين ضحايا الهجمات الإرهابية التي ضربت سريلانكا. أما الأب بين نيكولوسون فنجا من التفجير، بينما لا تزال ابنته أنابيل مفقودة ويجري البحث عنها من قبل فرق الإنقاذ.

وكانت سلسلة تفجيرات استهدفت عدداً من الكنائس والفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح، ما أدى إلى مقتل وجرح المئات.

وبحسب ما سردت «ديلي تلغراف»، فإن نيكولسون يعمل محامياً في مكتب بسنغافورة وكان في سريلانكا مع عائلته في إجازة كان مقرراً أن تستمر أسبوعاً واحداً فقط.

وكان الطفل أليكس يتناول إفطاره مع والدته في مطعم بالطابق الثاني داخل فندق «شانغريلا»، الذي كان أحد الأهداف التي طالتها الهجمات الإرهابية، ما أدى إلى مقتله مع والدته على الفور.

وقالت السلطات السريلانكية إن خمسة مواطنين بريطانيين من بين قتلى التفجيرات، ومنهم شخصان يحملان الجنسية الأمريكية إلى جانب البريطانية. كما أن من بين القتلى، وهم من 35 دولة، عدداً من الأمريكيين وآخر من الألمان وعدداً آخر من الصينيين ومواطنين تركيين وثلاثة من الهند وواحداً من هولندا وآخر من كندا.