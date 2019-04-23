ملياردير دنماركي يفقد 3 من أبنائه

المصدر: كوبنهاغن - وكالات

قال متحدث باسم شركة الأزياء المملوكة لأندرس هولش بولسن، أغنى رجل في الدنمارك، إن بولسن وزوجته، فقدا ثلاثة من أبنائهم الأربعة في هجمات سريلانكا . وأحجم المتحدث عن الإدلاء بتفاصيل أخرى، لكن وسائل إعلام دنماركية، قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا.

ويملك بولسن شركة (بست سيلر) للأزياء، التي تضم علامات تجارية، مثل (فيرو مودا) و(جاك آند جونز)، وهي صاحبة أغلبية الأسهم في شركة أسوس لمبيعات التجزئة، كما تحظى بحصة كبيرة في زالاندو للتجارة الإلكترونية. وبحسب مجلة فوربس، يملك بولسن أكثر من واحد في المئة من الأراضي في إسكتلندا.