فريق بقيادة المحكمة العليا للتحقيق في التفجيرات

المصدر: Ⅶ كولومبو، ليون- د.ب.أ

عين رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا أمس، فريقاً بقيادة المحكمة العليا للتحقيق في سلسلة من هجمات الأحد الدامي الانتحارية.

وسيترأس القاضي بالمحكمة العليا فيجيث مالالجودا فريق التحقيق، الذي سيشمل أيضاً المفتش العام بالشرطة ان كيه ايلانجاكون والمسؤول الإداري السابق بادماسيري جيامانا. ومن المتوقع أن يقدم الفريق تقريره في غضون أسبوعين.

وقال متحدث من مكتب الرئيس إن المجلس الأمني قرر منح سلطات واسعة لقوات الأمن والشرطة التي تجري عمليات تفتيش وتحقيقات بموجب قواعد الطوارئ التي سيتم فرضها. وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا إن إدارة التحقيقات الجنائية تقوم بالتحقيق مع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، وجميعهم من مواطني سريلانكا.

وأعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في بيان أمس، اعتزامها إرسال فريق خبراء إلى سريلانكا وذلك في أعقاب الهجمات. وأوضح الإنتربول أن الفريق سيقوم بعمله بناء على طلب من السلطات السريلانكية، وسيدعم التحقيقات الجارية بعد سلسلة الهجمات. وأضاف أن الفريق يتكون من متخصصين ذوي خبرة في فحص مسرح الجريمة والمتفجرات ومكافحة الإرهاب وتحديد هوية الضحايا.

وحسب البيان، قال يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول: «يمكن للمعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص الذين لهم صلة بهذه الهجمات، أن تأتي من كل أنحاء العالم». وأضاف أن الشبكة العالمية وقواعد البيانات التابعة للمنظمة تثبت أنها لا يمكن الاستغناء عنها.