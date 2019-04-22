تحديد هوية 31 من الضحايا الأجانب في هجمات سريلانكا

المصدر: (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية الاثنين أنه تم تحديد هوية 31 من الضحايا الأجانب الذين قضوا نحبهم في سلسلة التفجيرات التي شهدتها البلاد الأحد، فيما مازال هناك 14 أجنبيا آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت الخارجية السريلانكية أن 17 مواطنا أجنبيا أصيبوا في التفجيرات ويتلقون العلاج حاليا في المستشفى الوطني في كولومبو ومستشفى خاص بالعاصمة.

وأضافت أنه تم تخصيص خط ساخن لمساعدة عائلات الضحايا.

وحسب بيانات الشرطة السريلانكية، فقد لقي ما لا يقل عن 290 شخصا حتفهم في الهجمات التي وقعت يوم عيد الفصح أمس، وكان بين القتلى أكثر من 30 أجنبيا من عدة دول، ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كانت جثث الانتحاريين منفذي الهجمات بين هؤلاء القتلى.

وأسفرت الهجمات أيضا عن إصابة نحو 500 شخص ظل أغلبهم في المستشفى حتى اليوم.