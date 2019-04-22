مقتل 3 من أبناء أغنى رجل دنماركي في هجمات سريلانكا

المصدر: وكالات

قال متحدث باسم شركة الأزياء المملوكة لأندرس هولش بولسن، أغنى رجل في الدنمارك، إن بولسن وزوجته فقدا ثلاثة من أبنائهما الأربعة في هجمات سريلانكا أمس الأحد.

وأحجم المتحدث عن الإدلاء بتفاصيل أخرى، لكن وسائل إعلام دنماركية قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا.

ووقعت سلسلة انفجارات في كنائس وفنادق فاخرة في أنحاء سريلانكا أمس الأحد مما أدى إلى مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين. وقال محقق كبير اليوم الاثنين إن سبعة انتحاريين شاركوا في تنفيذ الهجمات.

ويملك بولسن شركة (بست سيلر) للأزياء، التي تضم علامات تجارية مثل (فيرو مودا) و(جاك آند جونز)، وهي صاحبة أغلبية الأسهم في شركة أسوس لمبيعات التجزئة كما تحظى بحصة كبيرة في زالاندو للتجارة الإلكترونية.

وبحسب مجلة فوربس، يملك بولسن أكثر من واحد في المئة من الأراضي في اسكتلندا.