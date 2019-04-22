ارتفاع ضحايا هجمات سريلانكا إلى 290 قتيلا

المصدر: وكالات

قالت الشرطة السريلانكية اليوم الاثنين إن عدد قتلى الهجمات التي تعرضت لها كنائس وفنادق فخمة عبر البلاد يوم الأحد ارتفع بشكل كبير إلى 290 شخصا إضافة إلى نحو 500 مصاب .

وقال مصدر حكومي إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ سيحضر الاجتماع.

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات مساء الأحد أفادت بمقتل 207 أشخاص على الأقلّ وجرح أكثر من 450 في التفجيرات التي أدمت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا أثناء احتفال الأقلية الكاثوليكية بعيد الفصح.

وهذه الاعتداءات هي الأعنف منذ في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.

وبحسب السلطات فإنّ ثمانية تفجيرات، بينها اثنان على الأقل انتحاريان، استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إحياء قداديس عيد الفصح.

وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلاً كان بداخله عدد من المشتبه بهم.

وفجر الإثنين أعلنت الشرطة السيريلانكية أنّ الجيش فكّك عبوة ناسفة يدوية الصنع تمّ العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي.

كما أعلنت السلطات أنّها اعتقلت ما مجموعه 13 رجلاً لتورّطهم بالتفجيرات.

وفي حين لم تدلِ السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو وقربها.

وأضاف أنّ الموقوفين ينتمون جميعاً إلى جماعة متطرّفة واحد، لم يسمّها.

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