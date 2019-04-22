تراجع تأييد الألمان لاتحاد ميركل

المصدر: برلين - د.ب.أ

أظهر استطلاع حديث تراجع تأييد المواطنين الألمان للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى أقل مستوى له خلال هذا العام.

وجاء في استطلاع «زونتاجس ترند» الذي يجريه معهد «إمنيد» لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية، التي نشرت نتائجه في عددها الصادر، أمس، أنّ تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي، الشريك في الائتلاف الحاكم قد تراجع بنسبة نقطتين مئويتين مقارنة بـ 28 في المئة قبل أسبوع.

في المقابل، زاد تأييد المواطنين لحزب الخضر بنسبة نقطتين مئويتين، وبلغت 19 في المئة، ليصبح ثاني أكبر قوة حزبية حالياً على مستوى ألمانيا، بحسب استطلاع «زونتاجس ترند»، كما زادت نسبة تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بنسبة نقطة مئوية وبلغت 18 في المئة.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا. وزاد تأييد المواطنين أيضاً على المستوى الاتحادي لحزب البديل من أجل ألمانيا «إيه.إف.دي» اليميني المعارض وبلغت 13 في المئة.