عضو بارز في «المحافظين» يطالب باستقالة ماي

المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكر تقرير صحافي، أمس، أنّ عضواً بارزاً في حزب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي «حزب المحافظين»، سيطلب منها الاستقالة من منصبها بحلول يونيو المقبل، أو مواجهة محاولة أخرى من المشرعين للإطاحة بها.

وأوردت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المؤثرة، يعتزم إبلاغ ماي أن 70 في المئة من البرلمانيين من حزب المحافظين يريدون منها أن تستقيل بسبب تعاملها مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونجت ماي من تصويت يتعلق بالثقة في قيادتها في ديسمبر الماضي، وبموجب قواعد الحزب لا يمكن تكرار المواجهة مرة أخرى إلا بعد مرور عام آخر، ومع ذلك هناك شائعات بأن المحافظين يمكنهم تغيير القواعد للسماح بمواجهة أخرى.

وكان هناك استياء واسع النطاق داخل الحزب بسبب تعامل ماي مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان من المقرر في البداية في 29 مارس الماضي، ثم تم تقديمه إلى 12 أبريل الجاري، والآن إلى 31 أكتوبر، حيث فشلت ماي في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعرضت رئيسة الوزراء بالفعل الاستقالة إذا أيّد البرلمانيون اتفاقها.