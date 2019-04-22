داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم وزارة الاتصالات الأفغانية

المصدر: كابول - د.ب.أ

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس، مسؤوليته عن هجوم على وزارة الاتصالات الأفغانية في كابول، وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص.

وطبقاً لبيان صدر عن موقع «ناشر نيوز» على الإنترنت، فقد نفّذ أربعة من مسلحي داعش الهجوم على وزارة الاتصالات الأفغانية. وأكد مسؤولون بوزارة الداخلية الأفغانية، أمس، أن حصيلة القتلى نتيجة للهجوم ارتفعت إلى عشرة أشخاص، إذ توفي ثلاثة مدنيين آخرون متأثرين بجروحهم، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن ثلاثة مدنيين تعرضوا لإصابات في الهجوم توفوا. وأضاف رحيمي أن امرأتين وخمسة رجال من بين هؤلاء الذين لقوا حتفهم، بينما أصيب خمسة مدنيين آخرين. وتابع رحيمي أن ثلاثة من أفراد الأمن لقوا حتفهم في الهجوم.